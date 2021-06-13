https://news.day.az/sport/1352135.html Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу подряд в Румынии
Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу подряд в Румынии
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу на первом турнире из серии "Grand Chess Tour", который проходит в Румынии.
Шахрияр обыграл Фабиано Каруану, играя черными. Благодаря победе азербайджанский гроссмейстер вышел в единоличные лидеры турнира. В его активе 5 очков, и он на один балл опережает Уэсли Со и Александра Грищука.
В свою очередь Теймур Раджабов завершил все свои 7 проведенных партий вничью. С 3,5 очками он делит 4-7 места.
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