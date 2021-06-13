Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу подряд в Румынии

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров одержал третью победу на первом турнире из серии "Grand Chess Tour", который проходит в Румынии.

Шахрияр обыграл Фабиано Каруану, играя черными. Благодаря победе азербайджанский гроссмейстер вышел в единоличные лидеры турнира. В его активе 5 очков, и он на один балл опережает Уэсли Со и Александра Грищука.

В свою очередь Теймур Раджабов завершил все свои 7 проведенных партий вничью. С 3,5 очками он делит 4-7 места.