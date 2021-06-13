ЕВРО-2020: Первый тайм матча Украина-Нидерланды завершился без голов

23:49

Первый тайм матча завершился ничьей - 0:0.

Объявлен перерыв.

23:04

13 июня на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме проходит очередной матч Евро-2020 - сборная Нидерландов встречается с национальной командой Украины, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхольт, Де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегорст, Депай.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - поляк Бартош Франковски.

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.