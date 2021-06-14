https://news.day.az/sport/1352580.html Сборная Словакии выходит вперед в матче с Польшей - ОБНОВЛЕНО 1
Сборная Словакии выходит вперед в матче с Польшей - ОБНОВЛЕНО 1
20:20
Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак забил гол в матче 1-го тура Евро со сборной Польши.
На 18-й минуте Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла под ближнюю штангу.
20:00
Начался матч первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Польша - Словакия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, это соперники по группе E.
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