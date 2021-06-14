Сборная Словакии выходит вперед в матче с Польшей

20:20

Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак забил гол в матче 1-го тура Евро со сборной Польши.

На 18-й минуте Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла под ближнюю штангу. 

20:00

Начался матч первого тура группового этапа ЧЕ-2020: Польша - Словакия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, это соперники по группе E.