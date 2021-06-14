Начался матч сборных Испании и Швеции в рамках ЧЕ-2020

Начался матч сборных Испании и Швеции. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 пройдёт на стадионе "Олимпико де Севилья" в Севилье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, стартовый свисток прозвучал в 23:00.

Испания: Симон, Альба, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Педри, Родри, Коке, Ольмо, Мората, Торрес.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльссон, Аугустинсон, Ларссон, Олссон, Экдаль, Форсберг, Исак, Берг.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери - итальянец Давиде Масса.