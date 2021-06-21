ЕВРО-2020: Встреча сборных России и Дании
На стадионе Паркен в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Евро-2020 стартовал матч сборных России и Дании.
Стартовые составы команд:
Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.
Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери - швейцарец Сандро Шерер.
Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.
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