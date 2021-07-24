Азербайджанские боксеры принимают участие в Летней Олимпиаде-2020

В Токио проходит Летняя Олимпиада-2020, где выступают и азербайджанские спортсмены.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня первые бои проводят боксеры сборной Азербайджана. Все они выступают в 1/16 финала.

Первым на ринг вышел Тайфур Алиев (57 кг), который проиграл Нгуену Ван Дуонгу (Вьетнам) со счетом 2:3 и завершил выступление.

Позже на ринг поднимутся Лоренцо Сотомайор (69 кг) и Магомед Абдуллаев (+91 кг). Все они проведут бои в 1/16 финала.

69 кг. Лоренцо Сотомайор - Ескерхан Мадиев (Грузия)

+91 кг. Магомед Абдуллаев - Денис Латипов (Бахрейн)

Для Сотомайора это вторая Олимпиада. В Рио-2016 он стал вторым. Алиев и Абдуллаев же дебютируют на Олимпиаде.