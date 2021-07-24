Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио

Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике, на которых Азербайджан представляет Иван Тихонов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат выступления азербайджанского гимнаста на кольцах составил 14.200 балла.

Ранее Тихонов выступил в опорном прыжке (13.600 балла), на параллельных брусьях (12.766 балла), перекладине (13.133 балла), в вольном упражнении (13.233 балла), на гимнастическом коне (13.366 балла).

Соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 24 июля по 3 августа. Будут разыграны медали в индивидуальном и командном первенствах, а также в отдельных видах - в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.