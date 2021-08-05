Токио-2020: Определились соперники азербайджанских борцов

Стали известны соперники трех последних борцов сборной Азербайджана на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, два борца вольного стиля и одна вольница начнут соревнования в 1/8 финала.

Шариф Шарифов (97 кг) встретится с россиянином Абдулрашидом Садуллаевым.

Гаджи Алиев (65 кг) встретится с сенегальцем Адамом Дйяттой.

Наша спортсменка Мария Стадник (50 кг) встретится с россиянкой Эльвирой Оршуч.

Отметим, что все три борца выйдут на ковер завтра.