https://news.day.az/sport/1367420.html Токио-2020: Определились соперники азербайджанских борцов
Токио-2020: Определились соперники азербайджанских борцов
Стали известны соперники трех последних борцов сборной Азербайджана на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, два борца вольного стиля и одна вольница начнут соревнования в 1/8 финала.
Шариф Шарифов (97 кг) встретится с россиянином Абдулрашидом Садуллаевым.
Гаджи Алиев (65 кг) встретится с сенегальцем Адамом Дйяттой.
Наша спортсменка Мария Стадник (50 кг) встретится с россиянкой Эльвирой Оршуч.
Отметим, что все три борца выйдут на ковер завтра.
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