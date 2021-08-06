Олимпиада-2020 стала рекордной по числу стран, завоевавших медали

Олимпийские игры - 2020 в Токио стали первыми, на которых медали завоевали спортсмены из 88 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после того, как свои первые награды в забеге на 400 метров у мужчин заработали сборные Багам и Гренады, на Олимпиаде был установлен рекорд по количеству стран, завоевавших медали.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.