Мбаппе отказался от возможности стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" отклонил очередное предложение клуба о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, парижане предлагали форварду соглашение, по которому он мог бы получать € 40 млн в год. Такая сумма сделала бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость форварда оценивается в €160 млн.

Француз перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.