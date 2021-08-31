Боец ММА умер после операции на руке

Уроженец Гуама, боец смешанного стиля (ММА) Кайл Рейес умер после операции по восстановлению разрыва левого бицепса. Об этом сообщает MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как передает издание, во время операции на руке спортсмену была занесена инфекция, которая в течение 24 часов вызвала коллапс легких.

27 августа на платформе GoFundMe был запущен сбор средств в поддержку бойца. Затем стало известно, что инфекция привела к поражению и других жизненно важных органов. 30 августа Рейес скончался, ему было 30 лет.

Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразил боец ММА Тревин Джонс. На странице в Instagram он заметил, что Рейес был здоровым человеком до тех пор, пока ему не сделали операцию.

Рейес провел 22 боя по правилам ММА. 15 из них завершились победами, семь - поражениями. Последний бой спортсмена состоялся в феврале 2020 года. Рейес провел встречу с россиянином Бибертом Туменовым в рамках турнира АСА 104. Поединок завершился победой российского спортсмена.

В 2014 году Рейес провел бой с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александром Волкановски. Поединок завершился победой австралийского бойца единогласным решением судей.