Стал известен новый главный тренер сборной Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на​ АПА, сборную братской страны будет тренировать Окан Бурук.

Федерация футбола Турции успешно завершила переговоры с молодым специалистом. Ожидается, что в ближайшее время с ним будет подписан контракт и его представят общественности.

Отметим, после проигрыша сборной Турции Нидерландам со счетом 1:6 в отборочном цикле ЧМ-2022 федерация уволила главного тренера Шенола Гюнеша.