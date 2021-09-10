https://news.day.az/sport/1378615.html Стал известен новый главный тренер сборной Турции
Стал известен новый главный тренер сборной Турции
Стал известен новый главный тренер сборной Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сборную братской страны будет тренировать Окан Бурук.
Федерация футбола Турции успешно завершила переговоры с молодым специалистом. Ожидается, что в ближайшее время с ним будет подписан контракт и его представят общественности.
Отметим, после проигрыша сборной Турции Нидерландам со счетом 1:6 в отборочном цикле ЧМ-2022 федерация уволила главного тренера Шенола Гюнеша.
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