Матч Нефтчи – Карабах установил рекорд

Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет вашему вниманию статистику 3-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

За четыре матча было забито 8 голов (в среднем - 2,0 за матч). На счету хозяев - 2 мяча, гостей - 6. 3 из них забили местные игроки, 5 - легионеры. Три матча завершились победой гостей, одна - победой хозяев.

Были показаны 23 желтые и одна красная карточки.

Матчи тура посетили 4750 зрителей. Наибольшее количество зрителей было на игре "Нефтчи" - "Карабах" (3300). Это рекорд сезона.

