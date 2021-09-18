Азербайджанское дзюдо метит в десятку самых «медальных» в мире

Азербайджанские дзюдоисты за девять с половиной месяцев завоевали 48 наград на международной арене.

Такие данные приводит авторитетный портал Judobase, отслеживающий статистику выступлений атлетов каждой страны. В таблице нашли отражение не только результаты первой, но также паралимпийской, юношеской и молодежной сборной на официальных турнирах. В общем зачете Азербайджан обосновался на 12-м месте (14-11-23), а лидирует Россия (49-40-64).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в прошлом году подобная статистика не имела места, учитывая фактор пандемии и считанное количество проведенных соревнований. Но в нынешнем сезоне, когда спорт начал постепенно возвращаться в нормальное русло, а месяцы оказались довольно насыщенными на крупные соревнования, скрупулезный подсчет результатов дзюдоистов вновь заработал.

Естественно, у олимпийского года свои нюансы и многие лидеры сборной, набрав достаточное количество рейтинговых балов, пропускали финиш квалификации. Если в предыдущие годы на ниве завоеванных наград преуспели Рустам Оруджев (73 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг), то в нынешнем обратил на себя внимание Зелим Коцоев (100 кг), собравший полный комплект наград. Он выиграл золото на "Большом шлеме" в Анталье, стал вторым на "Мастерсе" в Дохе, и примерил бронзу на чемпионате Европы в Лиссабоне. Также можно отметить и победу Давуда Мамедсоя (60 кг) на "Большом шлеме" в Тель-Авиве.

Вместе с тем, львиную долю золотых наград в этом году добыли паралимпийцы, что нашло отражение и в статистике. Победы в Токио Вугара Ширинли (60 кг), Гусейна Рагимли (81 кг), Шаханы Гаджиевой (48 кг), Севды Велиевой (57 кг), Ханым Гусейновой (63 кг) и Дурсадаф Керимовой (+70 кг) уже вписаны золотыми буквами в историю.

На ниве завоевания высших медалей отметились и юноши. На первенстве Европы в Риге первые места заняли Хаял Гасанов (50 кг), Ислам Рагимов (55 кг) и Айдан Велиева (48 кг). К тому же и Гасанов, и Рагимов оформили золотой дубль в текущем сезоне, добавив в рижским наградам победы на Кубках Европы в своих возрастных категориях.

Если говорить о серебряных достижениях, то можно выделить результат Ирины Киндзерской на "Мастерсе", а также второе место Айдан Велиевой (48 кг) на чемпионате Европы среди спортсменов до 23-х лет в Люксембурге. Серебряный хет-трик оформили юниоры на Кубке Европы в Праге: отличились Гасым Велизаде (60 кг), Рашад Гулузаде (66 кг) и Кенуль Алиева (48 кг).

Переходя к бронзовым достижениям, бросается в глаза результат Карамата Гусейнова (60 кг), который перед Олимпиадой стал третьим на чемпионате мира и Европы, а также "Большом шлеме" в Тбилиси. Три бронзы аналогичного старта добыл и Мурад Фатиев, поднимавшийся на пьедестал в Казани, Анталье и Тбилиси. Также в текущий реестр попали Рустам Оруджев (73 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг): первые два отличились в "Большом шлеме" в Ташкенте, а Ниджат - в Анталье.

Но если говорить о степени значимости, то, в первую очередь, необходимо упомянуть о бронзе Киндзерской в Токио, а также третьих местах паралимпийцев Ильхама Закиева (+100 кг) и Намика Абаслы (66 кг).

В общем зачете самых "медальных" стран в дзюдо за неполный 2021-й год Азербайджан расположился на 12-м месте, выиграв 48 наград (14-11-23). Мы опережаем США, Израиль, Испанию, Турцию, Южную Корею, Бельгию, Германию, Украину и многих других. А первая тройка выглядит следующим образом: Россия (49-40-63), Франция (37-31-34) и Япония (33-14-7).

До конца года команды ждет ряд крупных рейтинговых турниров, поэтому медальный расклад еще может измениться. Например, у нас равное количества золота с Мексикой и Венгрией, которым уступаем по количеству серебряных медалей. И есть все предпосылки к тому, чтобы попасть в десятку.