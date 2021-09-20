Месси с семьей может переехать в замок под Парижем стоимостью €48 млн

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вместе с семьей может переехать в замок, расположенный под Парижем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, супруга футболиста Антонелла Рокуццо рассматривает вариант переезда из элитного отеля в замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Стоимость сооружения оценивается в €48 млн. Оно состоит из 30 комнат, а суммарная площадь составляет около 2 тыс. кв. м. Отмечается, что замок находится в 15 минутах от тренировочной базы "Пари Сен-Жермен".

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе "ПСЖ" 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды "Реймс" и не отметился результативными действиями.

Фото: Sarah Meyssonnier/Reuters