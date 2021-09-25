Английского футболиста оштрафовали за твиты 9-летней давности

Нападающий английского футбольного клуба "Питерборо Юнайтед" Джонсон Кларк-Харрис дисквалифицирован и оштрафован Футбольной ассоциацией Англии за твиты, которые он опубликовал с октября 2012 по март 2013 года. Об этом сообщает Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

27-летний футболист пропустит четыре матча, а также будет вынужден заплатить штраф в размере $7,2 тыс. за твиты, которые он опубликовал в возрасте 18 лет. Помимо этого спортсмену предстоит пройти образовательный курс.

"Комментарии были оскорбительными, неуместными и нанесли игре дурную репутацию", - заявили в ассоциации. Публикации игрока в Twitter содержали оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией.

Отмечается, что футболист признал свою вину во всех шести случаях нарушения правил ассоциации.

Нападающий присоединился к клубу перед началом прошлого сезона, во время выступлений за команду ему удалось забить 35 голов в 57 матчах.

Клуб выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии. Daily Mail сообщала, что выступление нападающего в этом году привлекло внимание российского ЦСКА. По информации журналистов, московский клуб отправлял скаута на матчи с участием футболиста.