https://news.day.az/sport/1384059.html Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Гран-при в Загребе
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Гран-при в Загребе
В Загребе (Хорватия) продолжается Гран-при по дзюдо, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров в весовой категории 73 кг встретился в финале с молдованином Виктором Стерпу.
Г.Гейдаров, победив соперника иппоном, завоевал золотую медаль.
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