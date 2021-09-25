Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Гран-при в Загребе

В Загребе (Хорватия) продолжается Гран-при по дзюдо, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров в весовой категории 73 кг встретился в финале с молдованином Виктором Стерпу.

Г.Гейдаров, победив соперника иппоном, завоевал золотую медаль.