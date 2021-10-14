Очередное мероприятие по проекту " Развиваем спорт в селах” проведено в Сальянском районе

14 октября 2021 года в Сальянском районе состоялось очередное мероприятие по проекту "Развиваем спорт в селах", организованное совместно АФФА и исполнительной властью Сальянского района, передает Day.Az.

В целях выполнения рекомендаций, данных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по развитию спорта в сельской местности во время выступления 25 декабря 2019 года на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года в Национальном олимпийском комитете Азербайджана, по инициативе АФФА, с соблюдением требований карантийного режима в течение 2020 года, в различных регионах республики совместно с местными органами исполнительной власти были осуществлены мероприятия по проекту "Развиваем спорт в селах".

В течение 2021 года мероприятия по проекту были проведены в поселках и селах Физули, Тертере, Барде, Огузе, Хазаре, Джабраиле, Агдаше, Товузе, Гедабеке, Курдемире и в районе Кяпаз города Гянджа на территории, подвергшейся ракетной атаке противника во время Отечественной войны.

В сегодняшнем мероприятии, проведенном в село Куркенди Сальянского района приняли участие 50 школьников, в том числе из семей шехидов. В мероприятии приняли участие вице-президент АФФА, президент Федерации детско-юношеского футбола Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Гатамов, депутаты Милли Меджлиса Жала Ахмедова, Арзу Нагиев, Сабир Гаджиев и представители общественности района. На мероприятии выступили глава исполнительной власти Сальянского района Севиндик Гатамов, депутаты Милли Меджлиса Рауф Алиев, Арзу Нагиев, Жала Ахмедова и Сабир Гаджиев. Выступившие отметили, что в начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня Отечественной войне наши земли были освобождены от оккупации ценой крови наших героических шехидов, солдат и офицеров и их память будет жить вечно в памяти азербайджанского народа. В то же время выступавшие отметили важность организации таких мероприятий в селах и поселках различных регионов республики в целях развития спорта в сельской местности.

50 школьников, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии, получили спортивную одежду и футбольные мячи с целью повышения интереса к футболу.

Мероприятия по этому проекту предусмотрены и в других регионах республики.