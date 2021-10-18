Команда Азербайджана по дзюдо завершила выступление на турнире в Париже на 4-м месте

Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури поборолся за третье место на турнире "Большой шлем" в Париже.

Как передает Day.Az в понедельник со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, встретился с голландцем Юром Спайкерсом. Кокаури уступил своему сопернику. В итоге ему пришлось довольствоваться 5-м местом. Другие азербайджанские дзюдоисты Мурад Фатиев (81 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг) проиграли в начале выступления.

Так, азербайджанские дзюдоисты завершили турнир "Большого шлема" на 4-м месте с 1 золотой и 1 бронзовой медалями.

Напомним, что члены национальной сборной Балабей Агаев (60 кг) выиграл "золото", а Хидаят Гейдаров (73 кг) - "бронзу".

В "Большом шлеме" приняли участие 283 дзюдоиста из 46 стран.