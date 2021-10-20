"Ливерпуль" в потрясающем матче одолел в гостях "Атлетико"

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 3:2 обыграл испанский "Атлетико" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Эстадио Метрополитано".

У "Ливерпуля" отличились Мохамед Салах (8, 76-я минуты - с пенальти), Наби Кейта (13). В составе "Атлетико" забитыми голами отметились Антуан Гризманн (20-я и 34-я минуты). Салах стал первым игроком "Ливерпуля", который смог отличиться в девяти матчах кряду во всех турнирах.

На 52-й минуте Гризманн получил красную карточку за опасную игру. На 84-й минуте после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR) судья отменил пенальти в ворота "Ливерпуля".

Последний раз команды встречались в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 на стадии 1/8 финала. По сумме двух матчей дальше прошел "Атлетико".

"Ливерпуль" занимает первое место в группе B, набрав 9 очков после трех матчей. Вторым идет "Атлетико" (4), третьим - португальский "Порту" (4), замыкает таблицу итальянский "Милан" (0).

В четвертом туре команды встретятся вновь, игра пройдет в Ливерпуле 3 ноября.