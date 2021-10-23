Памяти 47-летнего Эльнура Ашрафоглу: воспоминания о ярком спортивном комментаторе

К большому сожалению, пандемия продолжает забирать Личности...19 октября мы потеряли потрясающего человека, журналиста, спортивного комментатора и телеведущего, заместителя генсека Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу. Смерть 47-летнего Эльнура, у которого осталось двое детей, опечалила очень многих, в соцсетях ему посвящено огромное количество статусов, слов соболезнования близким и родным, воспоминания друзей... На матче Лиги Конференций УЕФА "Карабах" - "Кайрат" в знак памяти на мониторах было его фото...

Day.Az представляет читателям материал Trend об этой яркой личности, внесшей большой вклад в развитие спортивной тележурналистики. Память об Эльнуре Ашрафоглу навсегда останется в наших сердцах.

Эльнур Ашрафоглу побывал в 102 (!) странах мира, с 1994 года комментировал финальные стадии чемпионатов мира и Европы по футболу, с 1996 года освещал зимние и летние Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, международные соревнования, комментировал матчи и выступления спортсменов. Но особенно большая любовь была именно к футболу.

Эльнур Ашраф оглу Шукюров родился 19 июня 1974 года в Баку, но жил и учился в Зангиланском районе.

"Я учился в средней школе №1 в Зангилане. Перед школой находилась футбольная площадка, на которой мы постоянно играли. Дом, где мы жили, стоял по соседству со школой, и голос мамы, когда она нас звала домой и кричала "Эльнур!", отдавался эхом. Но это не помогало, и когда начинало темнеть, маме приходилось идти на площадку и буквально загонять нас домой, так как мы никак не могли наиграться (смеется). Я был очень инициативным ребенком и обладал организаторскими способностями, благодаря чему собрал нашу собственную футбольную команду, куда входили ребята разного возраста. Потом мы играли за свою школу и занимали призовые места. Это был очень интересный период моей жизни. Мне всегда нравилось играть на позиции нападающего и забивать голы. Я всегда думаю, если бы я вырос в Милане или в Рио-де-Жанейро, или в Париже, то мог стать известным футболистом и играл бы лучше Златана Ибрагимовича (смеется). Хочу сказать, если бы в свое время я попал в необходимую футбольную атмосферу, то стал бы заниматься этим профессионально", - сказал он в одном из своих интервью.

Выпускник факультета международных правовых и юридических отношений Бакинского государственного университета в первые годы работал журналистом в различных изданиях. С 1993 года на протяжении 16-ти лет работал на Азербайджанском государственном телевидении (AZTV). Его авторская спортивная программа "Sport digest", появившаяся в 1994 году, ведущей которой также был он, стала очень популярной в стране.

"Мне посчастливилось работать под руководством заслуженного журналиста Азербайджана, телевизионного журналиста, доктора филологических наук Гулу Магеррамли. Он сыграл большую роль в моем формировании как тележурналиста, за что я ему очень благодарен. Однако тогда он вел общественно-политическую передачу под названием "7 дней", а я готовил репортажи, брал интервью на азербайджанском и английских языках. В те годы спорт в Азербайджане не был столь популярен, ему не уделялось такого внимания, как сегодня. Одним из подтверждений этому является открытие канала "İdman Azərbaycan". Поэтому мне захотелось привнести в эту среду нечто новое, в результате чего мы создали передачу "Sport digest". Ее отличительная особенность состояла в том, что мы снимали интересные и необычные для нашей аудитории сюжеты. Например, сюжет о том, как играет в футбол народный артист Азербайджана Агададаш Агаев. Другой пример, как чемпион мира по каратэ Физули Мусаев играет на гитаре, одев при этом сомбреро. Такой подход пришелся по вкусу азербайджанскому зрителю. Мы сразу набрали большую аудиторию. Это было новшеством в азербайджанской телеиндустрии, куда мы привнесли мировой спорт. Эта программа выходила в эфир пять лет, и считалась единственной передачей такого рода в Азербайджане".

Эльнур стал первым спортивным журналистом независимого Азербайджана, которому в прямом эфире довелось комментировать матч по футболу из-за рубежа между сборными командами Израиля и Азербайджана. Его комментарии всегда были живыми и интересными, причем он никогда не скрывал эмоции - искренне радовался успехам и резко критиковал за провалы. В одном из матчей, когда сборная проигрывала с большим счетом, он, не справившись с эмоциями, выключил микрофон и перестал комментировать.

"Одним из самых тяжелых для меня в эмоциональном плане стал матч между сборными командами по футболу Польши и Азербайджана. Это была выездная встреча 2005 года, которую я комментировал, находясь на трибуне польского стадиона. Матч закончился со счетом 8:0 в пользу поляков. После пятого гола я выключил микрофон и перестал комментировать. В Баку подумали, что возникли какие-то технические проблемы. Матч довел до конца дежурный комментатор. Представьте себе, что твоя небольшая комментаторская кабинка находится в окружении ликующих поляков, от которых можно было просто оглохнуть. Вдобавок после каждого забитого гола польские болельщики начинали кричать "Еще, еще, еще", смотря на наш комментаторский пост. От этого можно было просто сойти с ума, особенно, когда идет игра фактически в одни ворота и сборная твоей страны, к большому сожалению, не может ответить голом в ворота соперника".

А самым любимым его комментатором был легендарный Николай Озеров.

"У нас в студии были широкие ленты с записями репортажей Николая Озерова, которые я мог часами слушать. Ведь он был не просто спортивный комментатор, а настоящий мастер своего дела, кумир миллионов, чей голос и манера вести матчи стали его визитной карточкой. Для меня он не просто учитель или профессор, он академик в мире спорта. Я поражался умению Озерова поднять или уменьшить темп матча, активизировать телезрителей, зарядить их энергией, переживанием и способностью проникнуться в наблюдаемый с экрана матч".

В различные годы Эльнур Ашрафоглу был также главным редактором "Xəbərlər" (Новости), руководителем спортивных программ AZTV, принимал непосредственное участие в создании более десяти документальных фильмов об успехах национального спорта. С 2000 года был членом Национального Олимпийского комитета, руководителем информагентства Olimpiya. Затем работал в футбольной команде "Нефтчи", был советником президента клуба и руководителем пресс-службы, дважды подряд становился свидетелем чемпионства коллектива, участия в еврокубках. В 2011 году стал руководителем спортивного департамента телеканала Space TV. В 2015 году был назначен заместителем генсека Федерации дзюдо Азербайджана. Был постоянным гостем спортивных передач.

В свое время как единственный аккредитованный от Азербайджана тележурналист на различных соревнованиях общался с такими личностями в мире спорта, как Мухаммед Али, Пеле, Марадона, Дэвид Бекхэм, Месси, Дель Пьеро, Жак Рогге, Хуан Антонио Самаранч, Зепп Блаттер, Мишель Платини, Кэти Фримен, Мария Шарапова, Франц Беккенбауэр, Джованни Трапаттони, Дунга, Рональдиньо, Майкл Флепс, Уэйн Гретцки, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Усейн Болт, Леброн Джеймс и другие. Он брал интервью у таких личностей, о беседе с которыми известные спортивные журналисты могли только мечтать.

В одном из интервью Trend Life Эльнур Ашрафоглу рассказал о встрече со всемирно известным американским баскетболистом Коби Брайантом: "Впервые мне посчастливиться встретиться с Коби Брайантом на Пекинской Олимпиаде 2008 года, когда он выступал в составе сборной США. Это произошло на одной из тренировок в преддверии игр. Его очень хорошо охраняли и не подпускали даже сфотографироваться. Вообще мировых звезд очень хорошо охраняют и не каждый может не только сфотографироваться, но, даже имея официальную аккредитацию журналиста, очень сложно попасть на их тренировки и матчи. Не знаю почему, но увидев меня, он разрешил сфотографироваться. В этот момент удалось даже немного побеседовать с Коби. Это был очень простой и доброжелательный человек. А когда он узнал, что я из Азербайджана и здесь у него тысячи поклонников, он, очаровательно улыбнувшись, сказал, что много хорошего слышал о нашей стране. И что самое удивительное, спустя четыре года мне вновь удалось встретиться с ним - на Лондонской Олимпиаде - и он узнал меня! Более того, сказал, чтобы я передавал привет всем его поклонникам в Азербайджане".

Кстати, у Эльнура Ашрафоглу были не только блестящие репортажи, но и сам он прекрасно играл в футбол, неоднократно становился бомбардиром различных любительских турниров, а его команды - победителями, особенно "Telefortuna" и "Olimpiya". Даже выступал за сборную спортивных журналистов Молдовы, в ее составе становился чемпионом международных турниров в Литве и Венгрии. Как уже было сказано выше, Эльнур Ашрафоглу бывал во многих странах, но не только со спортивной миссией, а везде старался доносить правду об Азербайджане, оккупации наших земель армянскими агрессорами, как, например, еще в 2011 году, когда Азербайджан впервые принял участие в международном турнире по футболу, который Союз журналистов Литвы проводил среди представителей медиа.

"Чтобы рассказать правду об Азербайджане, и особенно чтобы раскрыть правду о проблеме Нагорного Карабаха, наше участие в этом турнире имело большое значение. Каждый член азербайджанской группы подробно рассказывал журналистам из разных стран правду о Нагорном Карабахе, о геноциде в Ходжалы, о том, что 20 процентов наших земель оккупированы Арменией. Также подробно информировали о природных и географических возможностях Азербайджана", - сказал тогда Эльнур Ашрафоглу в интервью Trend Life.

Это были лишь небольшие заметки журналиста. Очень трудно поверить, что Эльнура больше нет рядом с нами...