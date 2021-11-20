Чемпионат мира в Баку: белорусские спортсмены заняли первое место в синхронных прыжках

Спортсмены из Беларуси Андрей Буйлов и Олег Рабцау с результатом 52.930 балла завоевали золотую медаль 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе синхронных прыжков среди мужчин, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряную медаль завоевали гимнасты Фабиан Фогель и Маттиас Флейдерер, представляющие Германию (52.290 балла), "бронза" у французов Джошуа Фарокса и Пьера Гоузоу (52.050 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку разыгрываются 15 комплектов наград.