Ибрагимович установил рекорд Серии А

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком, которому удалось оформить дубль в матче итальянской Серии А, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ибрагимович дважды отличился в матче против "Фиорентины". Швед отметился этим достижением в возрасте 40 лет и 48 дней.

"Милан" уступил "фиалкам" со счетом 3:4. В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает второе место, набрав 32 очка.

Летом 2016 года Златан перешел в "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии. В марте 2018 года "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с футболистом, после чего Ибрагимович перешёл в "Лос-Анджелес Гэлакси", выступающий в MLS. В январе 2020 года Златан вернулся в "Милан".