Чемпионат мира в Баку: гимнастка из Великобритании заняла первое место в программе индивидуальных прыжков на батуте

Представительница Великобритании Брайони Пейдж с результатом 56.235 балла завоевала золотую медаль 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте расположилась Юньчжу Чао (55.815 балла) из Китая, на третьем месте - гимнастка из России Яна Лебедева (55.800 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.