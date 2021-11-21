В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе индивидуальных прыжков на батуте

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин золотую медаль завоевала Брайони Пейдж (Великобритания), серебряная медаль у Юньчжу Чао (Китай), "бронза" досталась Яне Лебедевой (Россия).

В программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин на первую ступень пьедестала поднялся Лангьи Янь (Китай), на втором месте расположился Русэй Нисиока (Япония), третье место занял Олег Рябцев (Россия).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.