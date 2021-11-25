В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу

В четверг в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 13-14 лет первую ступень пьедестала заняла Александра Мытник (США), на втором месте расположилась София Аляева (Россия), третье место заняла Ава Деханес (США).

В программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 13-14 лет золотую медаль завоевал азербайджанский гимнаст Магсуд Магсудов, "серебро" у Виталия Чивяга (Россия), бронзовую медаль примерил Лев Бусарев (Россия).

В программе прыжков на акробатической дорожке среди женщин в возрастной категории 15-16 лет первое место заняла Арина Каляндра (Россия), на втором месте Наана Оппон (Великобритания), на третью ступень пьедестала поднялась Комфорт Йетес (Великобритания).

В программе прыжков на акробатической дорожке среди мужчин в возрастной категории 15-16 лет золотую медаль завоевал Дмитрий Шаталов (Россия), "серебро" у Фредерика Скаанинга (Дания), бронзовую медаль завоевал Фред Тигуе (Великобритания).

В программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин в возрастной категории 17-21 год первое место заняла Алена Калашникова (Россия), на втором месте расположилась Эрика Санс (Испания), на третью ступень пьедестала поднялась Вероника Тугарина (Россия).

В программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин в возрастной категории 17-21 год золотую медаль завоевал Егор Глущенко, "серебро" примерил Иван Акимцев, бронзовую медаль завоевал Антон Литвин. Все гимнасты являются представителями России.

В программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 11-12 лет у женщин перовое место заняли Лейла Алиева и Анна Музыка (Беларусь), на втором месте Елизавета Николаева и Дарья Морозова (Россия), на третьем - Грета София Стейнбреннер и Александра Мельничук (Германия).

В программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 11-12 лет у мужчин первое место заняли Юрий Шакула и Андрей Батраков (Россия), на втором месте Елизар Гуцев и Даниил Кирушкин (Беларусь), на третьем - Бажен Силин и Артем Лухтанов (Беларусь).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.