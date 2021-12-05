Фантастический нокаут от бойца азербайджанского происхождения

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой основного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором сошлись представитель Новой Зеландии Брэд Ридделл и Рафаэль Физиев из Кыргызстана, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Победу в поединке одержал Физиев, отправивший своего соперника в нокаут в третьем раунде. Эта победа стала для бойца из Кыргызстана пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках.

Предыдущим соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Кыргызстана единогласным решением судей.