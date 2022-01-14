Премьер-министр Австралии о депортации Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение министра иммиграции Алекса Хоука повторно аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Его слова приводит The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Моррисон обратил внимание на то, что смертность от коронавируса в Австралии одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации - один из самых высоких. "Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться", - объяснил он решение министра о депортации теннисиста.