Хабиб заразился коронавирусом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Об этом сообщает Asian MMA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время Нурмагомедов находится в Сингапуре, куда он приехал, чтобы посетить турнир One Championship. После положительного теста на COVID-19 Хабиб вынужден сидеть на карантине в своем гостиничном номере.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер Хабиба - скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.