Коллегия судей рассмотрит иск Джоковича о визе в Австралию

Судебное заседание по иску сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение о повторном аннулировании его визы, рассмотрит коллегия из трех судей федерального суда Австралии. Об этом сообщается в заявлении судебной инстанции, опубликованном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Слушания по иску Новака Джоковича против министра по вопросам иммиграции [Австралии Алекса Хоука], назначенное на 09:30 по восточно-австралийскому времени в воскресенье, 16 января 2022 года, будет проведено коллегией судей в полном составе", - отмечается в заявлении суда.

В соответствии с австралийским процессуальным законодательством, решение, вынесенное полной коллегией судей федерального суда не может быть оспорено в дальнейшем, и, если иск Джоковича будет удовлетворен, власти потеряют возможность немедленно депортировать его из страны.

В настоящий момент сербский теннисист находится под стражей, в отеле для мигрантов в Мельбурне. Он сможет покинуть его в воскресенье, чтобы под надзором двух сотрудников погранслужбы страны отправиться в офис своих адвокатов и наблюдать за слушаниями по своему делу.