Олимпийские деревни Игр-2022 в Пекине приступили к работе

Олимпийские деревни Игр в Пекине в воскресенье приступили к работе и начали принимать первые делегации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая.

По его данным, в первый день работы в деревни заехали представители более 20 делегаций, в том числе из Китая, Австралии, Канады, Соединенных Штатов, Финляндии и других стран. При этом официальное открытие олимпийских деревень состоится 27 января.

Соревнования Олимпиады в Пекине пройдут в трех ключевых кластерах: в Пекине, в столичном уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В связи с этим для проведения Игр было построено три олимпийских деревни - в каждом из кластеров.

Из-за строгих противоэпидемических мер все пребывающие из-за рубежа атлеты, члены официальных делегаций и журналисты будут помещены в так называемые пузыри. Это означает, что им предстоит жить, тренироваться, участвовать в соревнованиях и отдыхать только в пределах специально отведенных для этого зон. Перемещение внутри "пузырей" строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

Именно поэтому каждая из трех олимпийских деревень представляет собой небольшой городок, где есть все необходимое для жизни спортсменов - банки, кафе, рестораны, салоны красоты, сувенирные лавки, салоны мобильной связи и так далее.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.