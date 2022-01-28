"Нефтчи" презентовал новичка из российской "Уфы"
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Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" презентовал еще одного новичка команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинцы подписали полузащитника Азера Алиева. Срок контракта с 27-летним хавбеком пока не сообщается.

Последним клубом Алиева была российская "Уфа". Ранее он также выступал за другие российские клубы - "Енисей", "Сахалин", "Крылья Советов", "Тамбов".