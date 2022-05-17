Нападающий "Милана" Ибрагимович разбил автобус, встречая фанатов

Нападающий футбольного клуба "Милан" показал свой настрой перед решающим матчем с "Атлантой" в чемпионате Италии. Проезжая вдоль толпы фанатов, Златан Ибрагимович решил наглядно продемонстрировать, что ждет их соперников на поле, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Звездный форвард начал бить ладонью по лобовому стеклу автобуса, но немного увлекся и не рассчитал силы.

В итоге матч завершился победой "Милана", что позволило футбольному клубу остаться на первом месте в турнирной таблице. Теперь команде предстоит еще один матч, если они его выиграют, то станут чемпионами Италии впервые за 11 лет.