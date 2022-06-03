Азербайджан разгромил Эстонию

Сегодня молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу провела свой очередной матч в группе A отбора на ЕВРО-2023.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, команда Милана Обрадовича сыграла в гостях с "молодежкой" Эстонии.

ЭСТОНИЯ U-21 - АЗЕРБАЙДЖАН U-21 - 0:5 (0:3)

Гурбанлы, 3 (0:1), 33 (0:2), Р.Абдуллазаде, 49-пен. (0:3), Нуриев, 50 (0:4), Зульфугарлы, 84 (0:5)



Пярну, стадионе "Пярну Раннастаадион". Главный судья - Роберт Дженкинс (Уэльс).

Эстония U-21: Карл-Кайзер Кийдяьрв, Кристьян Пелт, Маркус Алласт, Сандер-Алекс Лийт, Кристо Хуссар (Йоонас Соомре, 85), Михаэль Шеннинг-Ларсен (Оливер Расс, 59), Рокко-Роберт Шейн, Михкель Ярвисте (Даниил Петрунин, 75), Хенри Вяля (Даниил Кураксин, 85), Кристоффер Грауберг-Лепик, Роби Саарма (Отто-Роберт Липп, 59).

Азербайджан U-21: Акпер Велиев, Рауф Гусейнли (к), Нихат Гулиев, Эльвин Джафаргулиев, Замик Алиев, Адильхан Гарахмедов (Сабухи Абдуллазаде, 79), Джейхун Нуриев (Ильдар Алекперов, 59), Руфат Абдуллазаде, Шакир Сеидов (Фарид Юсифли, 72), Рустам Ахмедзаде (Исмаил Зульфугарлы, 59), Муса Гурбанлы (Эмиль Сафаров, 72).

Предупреждение: Алласт, Лийт, Юсифли, Гусейнли.



Ранее наша "молодежка" сыграла с Хорватией (0:2, 1:5), Австрией (0:3, 0:6), Финляндией (1:1), Норвегией (1:2) и Эстонией (3:0).



Другие матчи группы

Норвегия - Хорватия - 3:2 (1:1)

Австрия - Финляндия - 2:3 (1:0)