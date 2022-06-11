В Баку прошла автограф-сессия пилотов "Формулы-1"

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку прошла автограф-сессия пилотов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в сессиях, состоящих из двух частей по 45 минут, фанаты получили возможность взять автографы у пилотов и сфотографироваться с ними.

Сначала встретились с болельщиками и дали автографы пилоты команд McLaren, Haas, Red Bull, Alfa Romeo, Alfa Tauri.

Во второй сессии фанаты получили автографы у пилотов команд Mercedes, Alpine, Ferrari, Aston Martin и Williams.

Напомним, что обладатели трехдневных билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" могут не только посмотреть соревнования, но и провести время в зоне развлечений, созданной в рамках Гран-при на территории Приморского национального парка, принять участие в автограф-сессиях.