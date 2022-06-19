Новая стратегия европейского дзюдо

Новоизбранный президент Европейского Союза дзюдо (EJU) Ласло Тот рассказал о стратегии организации на ближайшие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он особо отметил, что в 51-й стране, которая входит в состав организации, насчитывается 2,3 миллиона активных дзюдоистов. "Нам нужно убедиться, что мы вернем всех спортсменов, которых потеряли во время пандемии. Это то, на чем мы должны сосредоточиться. Европейское дзюдо, без сомнения, очень сильный бренд: Франция является действующим олимпийским чемпионом в смешанной команде, в общей сложности у нашего континента пять обладателей олимпийских золотых медалей Токио и восемь действующих чемпионов мира. Первыми двумя темами, на которых исполнительный совет EJU сосредоточится в течение следующих нескольких месяцев, будут спорт и образование", - подчеркнул Тот.

Также он рассказал об опыте организационной и руководящей работы. "Я был президентом Венгерской ассоциации дзюдо более 24 лет и членом Исполнительного комитета EJU с 2002 года. За последние 20 лет мы организовали 20 крупнейших соревнований по дзюдо в Венгрии. Я знаю всех важных персон в семье дзюдо, включая президента Международной федерации Мариуса Визера, и с большинством из них я работаю уже много лет". - рассказал Тот.

На внеочередной Конгрессе в Вене приняли участие и представители Федерации дзюдо Азербайджана - олимпийский чемпион Эльнур Мамедли и Генеральный секретарь Рашад Расуллу, поздравившие нового президента организации с избранием.

А первую поездку в новом качестве Тот предпримет в Улан-Батор (Монголия), где на следующей неделе пройдет турнир "Большого шлема". "Затем, с 8 по 10 июля Венгерская ассоциация дзюдо принимает турнир "Большого шлема" в Будапеште. Я, конечно же, тоже буду там. Ехать особо не надо, от федерации до арены соревнований всего пять минут езды", - подчеркнул Тот.

Наверняка в перспективе президент EJU посетит и Баку, ведь ранее он бывал здесь на самых различных соревнованиях и прекрасно знаком с азербайджанскими спортсменами, тренерами и функционерами. К тому же в этом году столица вновь примет "Большой шлем", а значит, есть еще один веский повод приехать в Азербайджан.