НХЛ: Колорадо побеждает Тампу и приближается к завоеванию Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиги продолжается борьба за чемпионство в финале серии плей-офф, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Колорадо в шаге от завоевания Кубка Стэнли. Минувшей ночью "лавины" победили в гостях Тампа-Бэй и увеличили свое преимущество в финальной серии.

Отметим, что поединок во Флориде был равным. Хозяева дважды вели в счете, но гости всякий раз его сравнивали. А в овертайме победу вырвал Колорадо - 3:2. Таким образом счет в серии стал 3:1 в пользу "лавин".