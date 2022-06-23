НАТО окажет поддержку Катару в вопросах безопасности чемпионата мира
НАТО окажет поддержку Катару в вопросах обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте НАТО.
Поддержка включает в себя учения по противодействию угрозам, создаваемым химическими, биологическими, радиологическими и ядерными (ХБРЯ) материалами. Учения будут организованы Объединенным центром защиты ХБРЯ Словакии и НАТО в Чехии.
В то же время Румыния организует тренинги по защите важных лиц (VIP), которые будут участвовать в чемпионатах, и борьбе с опасностями, создаваемыми самодельными взрывными устройствами.
Отмечено, что уже в мае этого года в Словакии прошла тренинги по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
Отметим, чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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