НАТО окажет поддержку Катару в вопросах безопасности чемпионата мира

НАТО окажет поддержку Катару в вопросах обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте НАТО.

Поддержка включает в себя учения по противодействию угрозам, создаваемым химическими, биологическими, радиологическими и ядерными (ХБРЯ) материалами. Учения будут организованы Объединенным центром защиты ХБРЯ Словакии и НАТО в Чехии.

В то же время Румыния организует тренинги по защите важных лиц (VIP), которые будут участвовать в чемпионатах, и борьбе с опасностями, создаваемыми самодельными взрывными устройствами.

Отмечено, что уже в мае этого года в Словакии прошла тренинги по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Отметим, чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.