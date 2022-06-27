https://news.day.az/sport/1474252.html "Рома" и "Марсель" интересуются Клаудиньо
"Рома" и "Марсель" интересуются Клаудиньо
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист UOL Мауро Сезар, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-экспресс.
По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендуют "Рома" и "Марсель". Также на игрока рассчитывал "Сан-Паулу", но бразильский клуб отказался от трансфера.
Ранее сообщалось, что на Клаудиньо претендует "Бенфика".
В минувшем сезоне Клаудиньо забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за "Зенит" во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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