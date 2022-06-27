"Рома" и "Марсель" интересуются Клаудиньо

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист UOL Мауро Сезар, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-экспресс.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендуют "Рома" и "Марсель". Также на игрока рассчитывал "Сан-Паулу", но бразильский клуб отказался от трансфера.

Ранее сообщалось, что на Клаудиньо претендует "Бенфика".

В минувшем сезоне Клаудиньо забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за "Зенит" во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.