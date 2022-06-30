Хапоэль сделает "Карабаху" новое предложение

Израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева) не теряет надежды заполучить вингера азербайджанского футбольного клуба "Карабаха" Кади.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамцы не приняли их предыдущее предложение в 400 000 евро за бразильца. Портал Israel Hayom отмечает, что чемпион Азербайджана требует сумму больше, но также понимает, что летом следующего года контракт бразильца завершается: "Если его не продлить, то он уйдет бесплатно. Поэтому "Карабах" может продать его уже этим летом".

"Хапоэль" планирует вновь обратиться к азербайджанскому клубу по поводу Кади. В случае очередного отказа израильский клуб переключится к другим вариантам.

