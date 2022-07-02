https://news.day.az/sport/1475602.html Азербайджанка стала чемпионкой Европы по борьбе - ФОТО
Азербайджанка стала чемпионкой Европы по борьбе - ФОТО
В столице Италии Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 20 лет.
Как передает Day.Az, сегодня во второй день женских соревнований член нашей сборной Биргюль Солтанова (62 кг) завоевала золотую медаль чемпионата.
Другая представительница Азербайджана Ирина Заблотская взяла "бронзу".
Ранее одну золотую медаль завоевала Эльнура Мамедова (55 кг), одну бронзовую - Асмар Джангуртаран (50 кг).
Таким образом, женская команда Азербайджана завершила континентальное первенство с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями.
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