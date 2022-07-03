Сайнс впервые в карьере стал победителем Гран-при "Формулы-1"

Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший одержал победу в гонке десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Гонка прошла в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сайнс одержал первую победу в "Формуле-1". Испанец провел 150-ю гонку в карьере. Второе место занял мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес, третьим стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды "Альфа Ромео" Чжоу Гауньюй, вылетел за пределы трассы и перевернулся. Пресс-служба соревнований сообщила, что Чжоу Гуаньюй и пилот "Уильямса" Александр Албон из Таиланда были доставлены в медицинский центр. Также в аварию попали британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, француз Эстебан Окон ("Альпин") и японец Юки Цунода ("Альфа Таури").

Гонка была возобновлена почти через час после инцидента.