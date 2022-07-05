https://news.day.az/sport/1476602.html Военнослужащий МЧС стал чемпионом Европы по дзюдо - ФОТО
Военнослужащий МЧС стал чемпионом Европы по дзюдо - ФОТО
2-3 июля в румынском городе Клуж-Напока состоялся Европейский опен-турнир по дзюдо среди взрослых с участием более 200 спортсменов из 32 стран.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), член сборной Азербайджана по дзюдо, солдат Войск гражданской обороны МЧС Мурад Фатиев стал победителем международного турнира в весовой категории 90 кг.
Отметим, сборная Азербайджана по дзюдо среди взрослых заняла первое место по итогам Европейского опен-турнира.
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