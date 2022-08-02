Определился возможный соперник Карабаха в плей-офф Лиги Чемпионов

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, своего соперника узнал и азербайджанский "Карабах". Команда Гурбана Гурбанова сыграет c победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия).

Отметим, что для выхода в раунд плей-офф "скакунам" необходимо обыграть в 3-м раунде квалификации ЛЧ венгерский "Ференцварош". Первый матч с "Ференцварошем" агдамский клуб проведет 3 августа в Баку, а ответный - 9 августа в Будапеште.

Матчи плей-офф раунда квалификации ЛЧ пройдут 16/17 и 23/24 августа.