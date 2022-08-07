https://news.day.az/sport/1485353.html Велосипедистка из Азербайджана заняла четвертое место на Исламиаде
Велосипедистка из Азербайджана заняла четвертое место на Исламиаде
7 августа азербайджанские велосипедисты приняли участие в очередных соревнованиях V Играх исламской солидарности, прошедших в турецкой Конье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Члены нашей национальной команды Elite/U23 соревновались в групповом заезде на треке по очкам, который проходил на велодроме Конья.
В женском зачете попробовали свои силы Виктория Сидоренко и Аян Ханкишиева, а в мужском - Муса Микаилзаде и Наджаф Багиров.
Наша перспективная велосипедистка Аян Ханкишиева упорно боролась и заняла 4-е место с 13 очками, а М. Микаилзаде занял 7-е место с 8 очками.
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