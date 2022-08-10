https://news.day.az/sport/1486024.html Азербайджанские тхэквондистки на Исламиаде вышли в полуфинал
Азербайджанские тхэквондистки на Исламиаде вышли в полуфинал
Азербайджанские тхэквондистки на V Играх исламской солидарности вышли в полуфинал.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Фарида Азизова одержала победу над соперницей из Казахстана со счетом 2:0, Патимат Абакарова одержала досрочную победу нокаутом над соперницей из Нигерии.
На сегодня у азербайджанских спортсменов на Играх по одному "золоту", "серебру" и "бронзе".
Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.
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