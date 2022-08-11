https://news.day.az/sport/1486319.html Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанская тяжелоатлетка Назиля Исмаилова завоевала бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, она была удостоена бронзовой медали по сумме двух упражнений.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
На сегодня у азербайджанских спортсменов по пять золотых и серебряных медалей и три "бронзы".
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