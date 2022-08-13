У Джоковича появился шанс сыграть на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович может сыграть на US Open, если Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) смягчит правила въезда в страну. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Eurosport.

В январе Джокович при въезде в Австралию для участия в Australian Open столкнулся с визовыми проблемами, связанными с медицинским отводом от вакцинации.

В итоге его виза была аннулирована. После многодневных разбирательств в местном суде теннисисту пришлось покинуть страну.

US Open в этом году стартует 29 августа в Нью-Йорке. Чтобы принять в нем участие, не граждане США должны иметь сертификат о вакцинации.