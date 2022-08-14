Азербайджанские гимнасты в составе смешанной пары завоевали "золото" Исламиады
Азербайджанские гимнасты Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевали "золото" в соревнованиях по аэробной гимнастике на V Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Долматов и Мустафаева заняли первое место в программе соревнований среди смешанных пар.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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