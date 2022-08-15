Азербайджанская дзюдоистка прошла в следующий этап соревнований Исламиады

Азербайджанская дзюдоистка Кенуль Алиева прошла в следующий этап соревнований V Игр Исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, она иппоном победила спортсменку из Туркменистана.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.